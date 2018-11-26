МВД – "евробляхерам": Готовы регистрировать авто круглосуточно

Сервисные центры Министерства внутренних дел готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные авто с европейской регистрацией.

Об этом шла речь 26 ноября на межведомственном совещании по вопросам урегулирования ситуации с усложнением и блокировкой автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины, сообщает сайт МВД.

Отмечается, что кроме руководителей Нацполиции, Госпогранслужбы, Главного сервисного центра МВД в ней приняли участие и руководители Государственной фискальной службы.

Участники совещания отметили необходимость неукоснительного соблюдения водителями транспортных средств, пересекающих государственную границу, норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

"Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу с государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В то же время на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких транспортных средств.

Отмечается, что подразделения Национальной полиции и пограничной службы работают в приграничных районах в усиленном режиме в соответствии с поручением министра внутренних дел.

Правоохранители призывают участников протестов придерживаться общественного порядка и воздержаться от провокаций.

Как сообщалось, 26 ноября движение по ряду пунктов пропуска на границе остается осложненным из-за действий владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по прилегающим дорогам.