Консульство РФ у Харкові закидали яйцями, підпалили ялинку

У Харкові під стінами консульства РФ пройшов пікет проти військової агресії Росії в Азовському морі, під час якого на території дипвідомства загорялася ялинка.

Як повідомляє сайт Харкова 057.ua, на пікет зібралося близько півсотні людей із кількох патріотичних організацій: "Національний корпус", "Світанок", "Фрайкор".

За інформацією телеканалу UA:Харків, на акцію, яка почалася близько опівночі, до будівлі консульства прийшли близько 100 осіб.

Пікет проти військової агресії Росії в Харкові 057.ua

Вони принесли шини та паперові кораблики.

"Ми вимагаємо введення воєнного стану на території України і переривання всіх дипломатичних відносин з РФ. Всі дипломати зобов'язані покинути Україну", – заявив начальник штабу "Нацкорпусу" Костянтин Немічев.

Активісти запалили фаєри й димові шашки, які почали кидати за паркан консульства.

Одна з шашок потрапила на ялинку, що росте на території, від чого та миттєво зайнялася.

Дерево загасили до приїзду пожежників, додає Mediaport.

"Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq — IT Sector Харків (@itsector) November 26, 2018

Шини вже загасили рятувальники.

Крім того, активісти закидали будівлю консульства яйцями й пляшками.

Також вони спалили прапор Росії, залишки якого кинули в калюжу.

До 11:00 активісти почали розходитися, пише Mediaport.

Під генконсульством Росії у Львові також провели акцію протесту проти агресії РФ щодо українських катерів у Керченській протоці.

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