Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Консульство РФ у Харкові закидали яйцями, підпалили ялинку

Понеділок, 26 листопада 2018, 11:06

У Харкові під стінами консульства РФ пройшов пікет проти військової агресії Росії в Азовському морі, під час якого на території дипвідомства загорялася ялинка.

Як повідомляє сайт Харкова 057.ua, на пікет зібралося близько півсотні людей із кількох патріотичних організацій: "Національний корпус", "Світанок", "Фрайкор".

За інформацією телеканалу UA:Харків, на акцію, яка почалася близько опівночі, до будівлі консульства прийшли близько 100 осіб.

Пікет проти військової агресії Росії в Харкові
Пікет проти військової агресії Росії в Харкові
057.ua

Вони принесли шини та паперові кораблики.

"Ми вимагаємо введення воєнного стану на території України і переривання всіх дипломатичних відносин з РФ. Всі дипломати зобов'язані покинути Україну", – заявив начальник штабу "Нацкорпусу" Костянтин Немічев.

Активісти запалили фаєри й димові шашки, які почали кидати за паркан консульства.

Одна з шашок потрапила на ялинку, що росте на території, від чого та миттєво зайнялася.

 

Дерево загасили до приїзду пожежників, додає Mediaport.

Шини вже загасили рятувальники.

Крім того, активісти закидали будівлю консульства яйцями й пляшками.

Також вони спалили прапор Росії, залишки якого кинули в калюжу.

 
057.ua

До 11:00 активісти почали розходитися, пише Mediaport.

Під генконсульством Росії у Львові також провели акцію протесту проти агресії РФ щодо українських катерів у Керченській протоці.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Теми: РосіяакціїнаціоналістиХарківАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Проросійського пропагандиста оштрафували у Латвії за підтримку Росії
Не втекти: ГУР у роковини удару по Вінниці згадало про вбитого в РФ командира субмарини
У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі "ще не визначилися"
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: