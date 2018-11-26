Консульство РФ у Харкові закидали яйцями, підпалили ялинку

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Понеділок, 26 листопада 2018, 12:06

У Харкові під стінами консульства РФ пройшов пікет проти військової агресії Росії в Азовському морі, під час якого на території дипвідомства загорялася ялинка.

Як повідомляє сайт Харкова 057.ua, на пікет зібралося близько півсотні людей із кількох патріотичних організацій: "Національний корпус", "Світанок", "Фрайкор".

За інформацією телеканалу UA:Харків, на акцію, яка почалася близько опівночі, до будівлі консульства прийшли близько 100 осіб.

Пікет проти військової агресії Росії в Харкові
Пікет проти військової агресії Росії в Харкові
057.ua

Вони принесли шини та паперові кораблики.

"Ми вимагаємо введення воєнного стану на території України і переривання всіх дипломатичних відносин з РФ. Всі дипломати зобов'язані покинути Україну", – заявив начальник штабу "Нацкорпусу" Костянтин Немічев.

Активісти запалили фаєри й димові шашки, які почали кидати за паркан консульства.

Одна з шашок потрапила на ялинку, що росте на території, від чого та миттєво зайнялася.

 

Дерево загасили до приїзду пожежників, додає Mediaport.

Шини вже загасили рятувальники.

Крім того, активісти закидали будівлю консульства яйцями й пляшками.

Також вони спалили прапор Росії, залишки якого кинули в калюжу.

 
057.ua

До 11:00 активісти почали розходитися, пише Mediaport.

Під генконсульством Росії у Львові також провели акцію протесту проти агресії РФ щодо українських катерів у Керченській протоці.

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Теми: Росія акції націоналісти Харків Азовське море
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