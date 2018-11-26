Консульство РФ в Харькове забросали яйцами, подожгли елку

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Понедельник, 26 ноября 2018, 12:06

В Харькове под стенами консульства РФ прошел пикет против военной агрессии России в Азовском море, во время которого на территории дипведомства загорелась елка.

Как сообщает сайт Харькова 057.ua, на пикет собралось около полсотни человек из нескольких патриотических организаций: "Национальный корпус", "Світанок", "Фрайкор".

По информации телеканала UA:Харків, на акцию, которая началась около полуночи, к зданию консульства пришли около 100 человек.

Пикет консульства РФ в Харькове
Пикет консульства РФ в Харькове
057.ua

Они принесли шины и бумажные кораблики.

"Мы требуем введения военного положения на территории Украины и прерывания всех дипломатических отношений с РФ. Все дипломаты обязаны покинуть Украину", – заявил начальник штаба "Нацкорпуса" Константин Немичев.

Активисты зажгли фаеры и дымовые шашки, которыми начали кидать за забор консульства.

Одна из шашек попала на растущую на территории елку, от чего та мгновенно загорелась.

 

Дерево потушили до приезда пожарных, добавляет Mediaport.

Шины уже потушили спасатели.

Кроме того, активисты забросали здание консульства яйцами и бутылками.

Также они сожгли флаг России, остатки которого бросили в лужу.

 
057.ua

К 11:00 активисты начали расходиться, пишет Mediaport.

Возле генконсульства России во Львове также провели акцию протеста против агрессии РФ по отношению к украинским катерам в Керченском проливе.

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Темы: Росcия акции националисты Харьков Азовское море
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