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Буде скликане надзвичайне засідання комісії Україна-НАТО

Понеділок, 26 листопада 2018, 11:45

Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО.

Про такі результати телефонної розмови від 26 листопада повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент України та генсек Північноатлантичного Альянсу обговорили загрози регіональній безпеці внаслідок непередбачуваних дій Росії. Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко проінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії та дії України у відповідь, в тому числі запровадження режиму воєнного стану.

Президент закликав посилити міжнародний тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

В прес-службі Порошенка зазначають, що генсек НАТО висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів.

У свою чергу постійне представництво України при НАТО в Твіттері повідомляє, що засідання комісії відбудеться в понеділок, 26 листопада.

Адміністрація президента також повідомляє про телефонну розмову Порошенка з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Співрозмовники скоординували подальші кроки у зв’язку з російською загрозою.

Порошенко і Дуда також закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію та винести це питання на засідання Європейської Ради", – йдеться в повідомленні.

Українська правда
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