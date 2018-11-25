Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко просить Раду розглянути введення воєнного стану

Неділя, 25 листопада 2018, 23:31
Порошенко просить Раду розглянути введення воєнного стану

Президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Про це він заявив під час засідання РНБО в ніч на понеділок.

"Я як президент, як верховний головнокомандувач Збройних Сил, відповідно до Конституції приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України", - сказав Порошенко.

"Я звертаюся до народних депутатів завтра прибути на надзвичайне засідання Верховної Ради для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення і відповідального прийняття необхідного рішення для забезпечення оборони держави", - заявив він.

У ході засідання секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту ввести воєнний стан строком на 60 діб.

Порошенко додав, що після агресії РФ у неділю Україна не виключає інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент наголосив, що введення воєнного стану "не означає оголошення війни".

"Запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії... Україна ні з ким не планує воювати. Він (воєнний стан – ред.) запроваджується виключно для оборони", - сказав він.

"Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного шляху звільнення українських територій", - наголосив Порошенко, підкресливши, що Україна буде й надалі дотримуватися Мінських домовленостей.

Він також додав, що запровадження воєнного стану не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян.

За словами президента, після оголошення воєнного стану буде проведена робота з резервом військовослужбовців першої черги.

"Вже зараз ми отримали сотні дзвінків від учасників АТО, які перебувають в резерві, щодо того, що вони вже пакують рюкзаки і готові заступати на оборону держави", - сказав він.

"Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена робота з резервом першої черги. Я звертаються до вас, шановні ветерани, бути напоготові", - заявив Порошенко.

Він наголосив, що застосування зброї з боку Росії та атака на українські кораблі не були спровоковані: "Це була звичайна операція по переміщенню кораблів до пункту дислокації. Вони не мали ніякої особливої зброї, крім штатної, ніяких особливих завдань".

"Хочу наголосити, що жодним чином українська влада і українське військове керівництво не були проінформовані про подібну поведінку з боку російських Збройних сил", - підкреслив Порошенко.

РНБО України одноголосно підтримала пропозицію ввести воєнний стан терміном на 60 діб. 

Читайте також: 

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

"Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореВоєнний станПорошенкоВерховна РадаРНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Азовське море
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
На Арабатській стрілці другий день поспіль лунають вибухи
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: