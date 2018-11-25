Президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Про це він заявив під час засідання РНБО в ніч на понеділок.

"Я як президент, як верховний головнокомандувач Збройних Сил, відповідно до Конституції приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України", - сказав Порошенко.

"Я звертаюся до народних депутатів завтра прибути на надзвичайне засідання Верховної Ради для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення і відповідального прийняття необхідного рішення для забезпечення оборони держави", - заявив він.

У ході засідання секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту ввести воєнний стан строком на 60 діб.

Порошенко додав, що після агресії РФ у неділю Україна не виключає інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент наголосив, що введення воєнного стану "не означає оголошення війни".

"Запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії... Україна ні з ким не планує воювати. Він (воєнний стан – ред.) запроваджується виключно для оборони", - сказав він.

"Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного шляху звільнення українських територій", - наголосив Порошенко, підкресливши, що Україна буде й надалі дотримуватися Мінських домовленостей.

Він також додав, що запровадження воєнного стану не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян.

За словами президента, після оголошення воєнного стану буде проведена робота з резервом військовослужбовців першої черги.

"Вже зараз ми отримали сотні дзвінків від учасників АТО, які перебувають в резерві, щодо того, що вони вже пакують рюкзаки і готові заступати на оборону держави", - сказав він.

"Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена робота з резервом першої черги. Я звертаються до вас, шановні ветерани, бути напоготові", - заявив Порошенко.

Він наголосив, що застосування зброї з боку Росії та атака на українські кораблі не були спровоковані: "Це була звичайна операція по переміщенню кораблів до пункту дислокації. Вони не мали ніякої особливої зброї, крім штатної, ніяких особливих завдань".

"Хочу наголосити, що жодним чином українська влада і українське військове керівництво не були проінформовані про подібну поведінку з боку російських Збройних сил", - підкреслив Порошенко.

РНБО України одноголосно підтримала пропозицію ввести воєнний стан терміном на 60 діб.

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