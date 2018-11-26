Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Про це він заявив під час засідання РНБО в ніч на понеділок.

"Я як президент, як верховний головнокомандувач Збройних Сил, відповідно до Конституції приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України", - сказав Порошенко.

"Звертаюся до Верховної Ради з проханням зібратися на позачергове засідання. Повірте, сьогодні є всі підстави так реагувати. Сподіваюся, завтра Верховна Рада прийме, не відкладаючи, відповідальне рішення. Завтра більшість чекаю у ВР на прийнятті рішення", - наголосив він.

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