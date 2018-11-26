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Будет созвано чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО

Понедельник, 26 ноября 2018, 11:45

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО.

О таких результатах телефонного разговора от 26 ноября сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России. Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в Азовско-Черноморской акватории и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения.

Президент призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

В пресс-службе Порошенко отмечают, что генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

В свою очередь постоянное представительство Украины при НАТО в Твиттере сообщает, что заседание комиссии состоится в понедельник, 26 ноября.

Администрация президента также сообщает о телефонном разговоре Порошенко с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой. Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционный давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета", - говорится в сообщении.

Украинская правда
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