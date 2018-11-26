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Через "євробляхарів" рух на 7 постах кордону ускладнено

Понеділок, 26 листопада 2018, 12:18

Через протести власників автомобілів з іноземною реєстрацією рух транспорту на 7 пунктах пропуску через державний кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною залишається ускладненим.

Про це 26 листопада повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема обмеженим рух є через пункти пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Шегині" та "Краківець", що на кордоні з Польщею, та "Малий Березний" - на кордоні зі Словаччиною, і "Тиса", що на українсько-угорському кордоні.

Зранку в понеділок було заблоковано більше 10 пунктів пропуску на державному кордоні. Пізніше на деяких напрямках учасники акцій розблокували під’їзні шляхи.

"Для недопущення провокацій безпосередньо на державному кордоні в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили Держприкордонслужби", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що в місцях скупчення учасників акцій перебуває нацполіція.

Як повідомлялось, 26 листопада рух через низку пунктів пропуску на кордоні залишається ускладненим через дії власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково чи повністю блокують рух прилеглими дорогами.

Власники автомобілів із іноземною реєстрацією протестують через набуття чинності нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна служба
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