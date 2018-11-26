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Из-за "евробляхеров" движение на 7 постах границы затруднено

Понедельник, 26 ноября 2018, 12:18

Из-за протестов владельцев автомобилей с иностранной регистрацией движение транспорта на 7 пунктах пропуска через государственную границу с Польшей, Словакией, Венгрией остается ограниченным.

Об этом 26 ноября сообщает Государственная пограничная служба.

В частности ограниченным движение является через пункты пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Шегини" и "Краковец" на границе с Польшей, и "Малый Березный" - на границе со Словакией, "Тиса"- на украинско-венгерской границе.

Утром в понедельник были заблокированы более 10 пунктов пропуска на государственной границе. Позже на некоторых направлениях участники акций разблокировали подъездные пути.

"Для недопущения провокаций непосредственно на государственной границе в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы Госпогранслужбы", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в местах скопления участников акций находится Нацполиция.

Как сообщалось, 26 ноября движение на пунктах пропуска на границе остается осложненным из-за действий владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по прилегающим дорогам.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

Украинская правда
Темы: границаПограничная служба
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