В зоні ООС від опівночі поранено 2 бійців – Міноборони

277 переглядів
Понеділок, 26 листопада 2018, 13:27

З опівночі до опівдня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 3 ворожі обстріли, двоє військовослужбовців отримали поранення.

Таку інформацію озвучив на брифінгу 26 листопада речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій, від початку поточної доби отримали поранення двоє українських військових. Їх евакуйовано до медичного закладу", – повідомив полковник.

За даними штабу, о 06.40 ранку, з боку окупованої Горлівки ворог вів обстріл з АГС та великокаліберних кулеметів по оборонцях Південного.

О 07.00 окупанти розпочали мінометний обстріл та відкривали вогонь з гранатометів різних типів поблизу с. Малинове. З напрямку окупованого села Привітне ворог випустив 13 мін калібру 120 мм, що, нагадаємо, заборонений до застосування Мінськими угодами.

Окрім цього, близько 08.00 ранку захисники Опитного також зафіксували розриви близько 10 ворожих мін калібру 82 мм.

Мотузяник наголосив, що станом на зараз обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей є контрольованою українськими підрозділами.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі
powered by lun.ua
По темі
Доба в районі ООС: Окупанти здійснили 16 обстрілів і зазнали втрат 26 листопада 2018, 07:57
На Донбасі поранено 2 військових, окупанти застосували "заборонене" озброєння 25 листопада 2018, 18:41
Президенту Латвії показали зруйнований росіянами Донбас 25 листопада 2018, 18:26
Усі новини
Головні новини
Політдиректори "нормандської четвірки" проведуть зустріч у Берліні
Гривня втрачає позиції на відкритті міжбанку
Російські ЗМІ назвали імена кількох захоплених українських моряків
НБУ терміново збирає голів найбільших банків
Усі новини
думка

Коли купувати дитині смартфон?

соцмережі

5 українок, які перетворили своє батьківство на блогерство