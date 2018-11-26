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В зоні ООС від опівночі поранено 2 бійців – Міноборони

Понеділок, 26 листопада 2018, 12:27

З опівночі до опівдня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 3 ворожі обстріли, двоє військовослужбовців отримали поранення.

Таку інформацію озвучив на брифінгу 26 листопада речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій, від початку поточної доби отримали поранення двоє українських військових. Їх евакуйовано до медичного закладу", – повідомив полковник.

За даними штабу, о 06.40 ранку, з боку окупованої Горлівки ворог вів обстріл з АГС та великокаліберних кулеметів по оборонцях Південного.

О 07.00 окупанти розпочали мінометний обстріл та відкривали вогонь з гранатометів різних типів поблизу с. Малинове. З напрямку окупованого села Привітне ворог випустив 13 мін калібру 120 мм, що, нагадаємо, заборонений до застосування Мінськими угодами.

Окрім цього, близько 08.00 ранку захисники Опитного також зафіксували розриви близько 10 ворожих мін калібру 82 мм.

Мотузяник наголосив, що станом на зараз обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей є контрольованою українськими підрозділами.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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