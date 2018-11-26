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В зоне ООС с полночи ранены 2 бойца – Минобороны

Понедельник, 26 ноября 2018, 12:27

С полуночи до полудня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 вражеских обстрелах, двое военнослужащих получили ранения.

Такую информацию озвучил на брифинге 26 ноября спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

"В результате боевых действий, с начала текущих суток получили ранения двое украинских военных. Они эвакуированы в медицинское учреждение", - сообщил полковник.

По данным штаба, в 06.40 утра, со стороны оккупированной Горловки враг вел обстрел из АГС и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Пивденного.

В 07.00 оккупанты начали минометный обстрел и открывали огонь из гранатометов различных типов вблизи с. Малиновое. В направлении из оккупированного села Приветное враг выпустил 13 мин калибра 120 мм, который запрещен к применению Минскими соглашениями.

Кроме этого, около 08.00 утра защитники Опытного также зафиксировали разрывы около 10 вражеских мин калибра 82 мм.

Мотузяник подчеркнул, что на сейчас обстановка в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей контролируема украинскими подразделениями.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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