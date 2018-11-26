Через "бляхарів" на західному кордоні заблоковані 1,5 тисячі авто

Понад 1,5 тисячі автомобілів заблоковані у пунктах пропуску на західному кордоні України у зв’язку з акціями "євробляхарів".

Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Facebook.

Відзначається, що триває блокування шляхів у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг". У напрямку в’їзду в Україну черги на "Устилузі" відсутні.

"У п/п "Ягодин" на виїзд очікують 200 вантажних автомобілів, 10 – легкових та 3 автобуси. На в’їзд – 30 вантажних та 20 легкових транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Також заблокований пункт пропуску "Шегині-Медика".

"На виїзд з України очікують 100 вантажних та 100 легкових транспортних засобів і 11 автобусів. На в’їзд в Україну – 110 вантажних та 120 легкових авто та 15 автобусів. Піший перехід розблокований", - йдеться в повідомленні.

У пункті пропуску "Краковець-Корчова" заблоковано дорогу перед виїздом.

"На виїзд з України очікують 250 вантажних та 80 легкових автомобілів і 10 автобусів. На в’їзд очікують 220 вантажних та 190 легкових і 25 автобусів", - відзначили в ДФС.

Пункт пропуску "Рава-Руська-Хребенне" повністю заблокований.

Станом на 11.30 пункт пропуску "Грушів-Будомєж" розблокований. На в’їзд чекає 10 легкових авто та 5 автобусів, на виїзд – 80 легковиків та 2 автобуси.

"На митному пості "Тиса" рух транспортних засобі не здійснюється. За 100 м від пункту пропуску дорога заблокована мітингувальниками. Митний пункт "Малий Березний" – рух транспорту не здійснюється через блокування", - йдеться в повідомленні.

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" станом на 11:30 розблокували. Черги на в’їзд та виїзд з України відсутні.

Відзначається, що майже подібна ситуація на митному посту "Смільниця-Кросцєнко" – лише на виїзд в Україну перебувають 60 транспортних засобів.

Пункт пропуску "Доманово", де зранку мітингувальники перекрили пішохідний перехід, працює в штатному режимі.

"Станом на 12:30 митні пости "Ужгород", "Косонь", "Лужанка", "Вилок", "Неветленфолу" працюють у штатному режимі, черги відсутні", - йдеться в повідомленні ДФС.

Також відновлено рух на митному посту "Солотвино".

Нагадаємо, 26 листопада рух через низку пунктів пропуску на кордоні залишається ускладненим через дії власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково чи повністю блокують рух прилеглими дорогами.

Власники автомобілів із іноземною реєстрацією протестують через вступ в дію нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.