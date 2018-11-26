Из-за "бляхеров" на западной границе заблокированы 1,5 тысячи авто

Более 1,5 тысячи автомобилей заблокированы в пунктах пропуска на западной границе Украины в связи с акциями "евробляхеров".

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.

Отмечается, что продолжается блокирование путей в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг". В направлении въезда в Украину очереди на "Устилуге" отсутствуют.

"В п/п "Ягодин" на выезд ожидают 200 грузовых автомобилей, 10 – легковых и 3 автобуса. На въезд – 30 грузовых и 20 легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также заблокирован пункт пропуска "Шегини-Медика".

"На выезд из Украины ожидают 100 грузовых, 100 легковых транспортных средств и 11 автобусов. На въезд в Украину – 110 грузовых, 120 легковых авто и 15 автобусов. Пеший переход разблокирован", - говорится в сообщении.

В пункте пропуска "Краковец-Корчева" заблокирована дорога перед выездом.

"На выезд из Украины ожидают 250 грузовых, 80 легковых автомобилей и 10 автобусов. На въезд ожидают 220 грузовых, 190 легковых и 25 автобусов", - отметили в ГФС.

Пункт пропуска "Рава-Русская-Хребенне" полностью заблокирован.

По состоянию на 11:30 пункт пропуска "Грушев-Будомеж" разблокирован. На въезд ожидают 10 легковых автомобилей и 5 автобусов, на выезд – 80 легковушек и 2 автобуса.

"На таможенном посту "Тиса" движение транспортных средства не осуществляется. В 100 м от пункта пропуска дорога заблокирована митингующими. Таможенный пункт "Малый Березный" – движение транспорта не осуществляется из-за блокирования", - говорится в сообщении.

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" по ​​состоянию на 11:30 разблокировали. Очереди на въезд и выезд из Украины отсутствуют.

Отмечается, что почти такая же ситуация и на таможенном посту "Смильниця-Кросценко" – на выезд в Украину ожидают 60 транспортных средств.

Пункт пропуска "Доманово", где утром митингующие перекрыли пешеходный переход, работает в штатном режиме.

"По состоянию на 12:30 таможенные посты "Ужгород", "Косонь", "Лужанка", "Вилок", "Неветленфолу" работают в штатном режиме, очереди отсутствуют", - говорится в сообщении ГФС.

Также восстановлено движение на таможенном посту "Солотвино".