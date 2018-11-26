Терещенко вирішив лишитися мером Глухова

У зв’язку з імовірним запровадженням воєнного стану Мішель Терещенко згоден продовжувати очолювати Глухів і готовий повернутися туди впродовж двох діб.

"За місяць до офіційного початку президентських виборів президент вирішує оголосити військовий стан по всій країні", – написав він у Facebook.

"Президент запевняє, що вибори відбудуться в будь-якому випадку. Але в цьому разі вони не можуть бути вільними та справедливими, оскільки масові зібрання громадян забороняються, комунікації перебуватимуть під контролем і подорожі будуть обмежені", – зазначив Терещенко.

"За цих умов явно немає жодної гарантії справедливих виборів, і ми чітко знаємо, що тільки чинний президент матиме змогу проводити свою передвиборчу кампанію, врезультаті чого громадяни зможуть обрати лише його. Твердження про те, що справжнє волевиявлення виборців може відбутися за умов військового стану є просто цинічним", – додав він.

Терещенко зазначив, що у Глухові менше як за два місяці "корупційна система (суддя Зарічного райсуду Сум Микола Шершак, обласна прокуратура, яка працює під керівництвом одіозного народного депутата Андрія Деркача) вже знайшла спосіб відсторонити Олену Демішеву від посади секретаря Глухівської міської ради" та позбавити її можливості виконувати обов'язки міського голови за його відсутності в місті.

"Цей суддя своїм рішенням створив у Глухові дуже критичну ситуацію ще до того, як ми розглянемо пропозицію щодо введення військового стану по всій країні", – вважає він.

"За цих обставин, перебуваючи "де-юре" міським головою Глухова, я не маю іншого вибору, як забути про мої сімейні обставини й будь-які політичні амбіції та повернутися до Глухова, щоб очолити місто", – заявив Терещенко.

"Зараз я знаходжуся в офіційній відпустці після нещодавнього народження мого сина Ніколи і проживаю в Києві, але я завжди готовий повернутися до Глухова протягом 48 годин, щоб допомогти моїй команді боротися з російською агресією проти України та захищати безпеку нашого чудового міста", – додав він.

27 вересня Терещенко заявив про відставку через те, що йому не давали можливості працювати належним чином.

При цьому він вважає, що "проблеми в Глухові, як і в будь-якій точці України, починаються з позиції президента, який не тільки не хоче боротися з корупцією в державі, а, навпаки, її очолює".

1 жовтня Мішель Терещенко заявив про намір балотуватися в президенти на виборах 2019 року.

Він також заявив, що паралельно продав свій бізнес із вирощування льону та конопель.