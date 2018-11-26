Воєнний стан обмежить право громадян на вибори і протест – нардеп

Введення воєнного стану на території України може тимчасово обмежувати низку конституційних прав громадян – від права на вибори і на протест до права недоторканність житла.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

"Згідно з проектом указу президента, воєнний стан пропонується ввести на території всієї країни з 26 листопада 2018 року до 26 січня 2019 року з правом тимчасового обмеження конституційних прав і свобод громадян, передбачених ст. 30-34, 38, 39, 41-44 і 53 Конституції України", - сказав він.

Найєм нагадав, що стаття 30 гарантує недоторканність житла, стаття 31 – таємницю листування, телефонних розмов, стаття 32 – невтручання в його особисте і сімейне життя, стаття 33 – свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

"Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", - нагадав нардеп.

Також можуть обмежуватися права, гарантовані статтею 39 (право збиратися мирно, без зброї і проводити збори), статтею 41 (право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності), статтею 42 (право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом).

Крім того, під час воєнного стану можуть тимчасово обмежувати права громадян, закріплені у статті 43 (право на працю), статті 44 (ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів) та статті 53 (право на освіту).

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

ВМС України повідомили, що росіяни захопили у Керченській протоці три українські кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

26 листопада Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Рішення РНБО містить 12 пунктів, з них останній – Таємно.

Тепер на засіданні Верховної Ради 26 листопада він повинен бути затверджений народними депутатами.

Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.

Читайте також: Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?