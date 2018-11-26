Воєнний стан обмежить право громадян на вибори і протест – нардеп

Введення воєнного стану на території України може тимчасово обмежувати низку конституційних прав громадян – від права на вибори і на протест до права недоторканність житла.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

"Згідно з проектом указу президента, воєнний стан пропонується ввести на території всієї країни з 26 листопада 2018 року до 26 січня 2019 року з правом тимчасового обмеження конституційних прав і свобод громадян, передбачених ст. 30-34, 38, 39, 41-44 і 53 Конституції України", - сказав він.

Найєм нагадав, що стаття 30 гарантує недоторканність житла, стаття 31 – таємницю листування, телефонних розмов, стаття 32 – невтручання в його особисте і сімейне життя, стаття 33 – свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

"Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", - нагадав нардеп.

Також можуть обмежуватися права, гарантовані статтею 39 (право збиратися мирно, без зброї і проводити збори), статтею 41 (право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності), статтею 42 (право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом).

Крім того, під час воєнного стану можуть тимчасово обмежувати права громадян, закріплені у статті 43 (право на працю), статті 44 (ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів) та статті 53 (право на освіту).

Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Рішення РНБО містить 12 пунктів з них останній – Таємно.

Тепер на засіданні Верховної Ради 26 листопада він повинен бути затверджений народними депутатами.

Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.

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