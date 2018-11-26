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Терещенко решил остаться мэром Глухова

Понедельник, 26 ноября 2018, 15:20

В связи с возможным введением военного положения Мишель Терещенко согласен продолжать возглавлять Глухов и готов вернуться туда в течение двух суток.

"За месяц до официального начала президентских выборов президент решает объявить военное положение по всей стране", – написал он в Facebook.

"Президент уверяет, что выборы состоятся в любом случае. Но в этом случае они не могут быть свободными и справедливыми, поскольку массовые собрания граждан запрещаются, коммуникации будут находиться под контролем и путешествия будут ограничены", – отметил Терещенко.

"В этих условиях явно нет никакой гарантии справедливых выборов, и мы четко знаем, что только действующий президент сможет проводить свою предвыборную кампанию, в результате чего граждане смогут выбрать только его. Утверждение о том, что настоящее волеизъявление избирателей может произойти в условиях военного положения просто цинично", – добавил он.

Терещенко отметил, что в Глухове менее чем за два месяца "коррупционная система (судья Заречного райсуда Сум Николай Шершак, областная прокуратура, которая работает под руководством одиозного народного депутата Андрея Деркача) уже нашла способ отстранить Елену Демишеву от должности секретаря Глуховского городского совета" и лишить ее возможности исполнять обязанности городского главы в его отсутствие в городе.

"Этот судья своим решением создал в Глухове очень критическую ситуацию еще до того, как мы рассмотрим предложение о введении военного положения по всей стране", – считает он.

"В этих обстоятельствах, находясь "де-юре" мэром Глухова, я не имею иного выбора, как забыть о моих семейных обстоятельств и любых политических амбициях и вернуться в Глухов, чтобы возглавить город", – заявил Терещенко.

"Сейчас я нахожусь в официальном отпуске после недавнего рождения моего сына Николы и проживаю в Киеве, но я всегда готов вернуться в Глухов в течение 48 часов, чтобы помочь моей команде бороться с российской агрессией против Украины и защищать безопасность нашего замечательного города", – добавил он.

27 сентября Терещенко заявил об отставке из-за того, что ему не давали возможности работать.

При этом он считает, что "проблемы в Глухове, как и в любой точке Украины, начинаются с позиции президента, который не только не хочет бороться с коррупцией в государстве, а, наоборот, ее возглавляет".

1 октября Мишель Терещенко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.

Он также заявил, что параллельно продал свой бизнес по выращиванию льна и конопли.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ТерещенкоСумская областьместная властьВоенное положение
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