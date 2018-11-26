На пункті пропуску "Ягодин", де мітингують "євробляхарі", масова бійка

Біля автомобільного пункту пропуску "Ягодин", що на кордоні з Польщею, де мітингують власники авто на єврономерах, сталася масова бійка.

Про це повідомляє місцеве видання "Волинь.24".

Зазначається, що люди почали кидатися шинами, а фура намагалася наїхати на активістів, які перекрили водію дорогу.

За даними видання, протягом 30-ти хвилин мітингарі пропускали по три вантажівки з обох сторін кордону.

Повідомляється, що один із водіїв вантажного автомобіля вирішив проїхати без черги.

"Такі дії обурили мітингувальників. Вони почали кидати в автомобіль шини та битися, а водій вигукував із автомобіля: "Я вас всіх поріжу!"", - йдеться у повідомленні.

У виданні додають, що протягом п’яти хвилин поліція не втручалася, однак коли мітингувальники почали жбурляти у вантажівки палаючі шини, а вантажівка почала рухатися на людей – втрутився спецпідрозділ поліції.

Водію вантажівки вдалося вирватися через блокувальників та проїхати кордон, за ним поїхали й наступні п’ять вантажних автомобілів.

Як повідомлялося, власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокують пункти пропуску на західній ділянці кордону.

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