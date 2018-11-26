На пункте пропуска «Ягодин», где митингуют "евробляхари", массовая драка

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Понедельник, 26 ноября 2018, 18:15

У автомобильного пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей, где митингуют владельцы авто на еврономерах, произошла массовая драка.

Об этом сообщает местное издание "Волынь.24".

Отмечается, что люди начали бросаться шинами, а фура пыталась наехать на активистов, которые перекрыли водителю дорогу.

По данным издания, в течение 30-ти минут митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы.

 

Сообщается, что один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди.

"Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться, а водитель выкрикивал с автомобиля: "Я вас всех порежу!" , - говорится в сообщении.

 

В издании добавляют, что в течение пяти минут полиция не вмешивалась, однако когда митингующие начали бросать в грузовики горящие шины, а грузовик начал двигаться на людей - вмешался спецназ полиции.

 

Водителю грузовика удалось прорваться сквозь блокировщиков и проехать границу, за ним поехали и следующие пять грузовых автомобилей.

Как сообщалось, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокируют пункты пропуска на западном участке границы.

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Темы: Волынь митинги
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