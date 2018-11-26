ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, двоє військових поранені

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Понеділок, 26 листопада 2018, 18:22

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок бойових дій поранення отримали два військовослужбовці.

Про це йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.

"У районах Південного, Малинового і Красногорівки загарбники обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу населених пунктів Вільний, Опитне і Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. А у районі Малинового, що неподалік Станиці Луганської, російські окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів", - розповіли у штабі.

Українські підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

У прес-центрі додали, що в ході бойових дій легкі поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - запевнили у штабі.

Українська правда

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Теми: бойові дії Донбас ООС
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