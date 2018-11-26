Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, двое военных ранены

Понедельник, 26 ноября 2018, 17:22

В течение текущих суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий ранения получили двое военнослужащих.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

"В районах Южного, Малинового и Красногоровки захватчики обстреливали наши оборонительные укрепления из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи населенных пунктов Вильный, Опытное и Гнутово противник применил минометы калибра 82 мм. А в районе Малинового, недалеко от Станицы Луганской, российские оккупанты вели огонь из 120 мм минометов", - рассказали в штабе.

Украинские подразделения, которые обороняются, принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

В пресс-центре добавили, что в ходе боевых действий легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - заверили в штабе.

Украинская правда
Темы: боевые действияДонбассООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
боевые действия
15 лет тюрьмы получили два боевика "ЛДНР", которые воевали против ВСУ
Дроны в Крыму, Новороссийске и Москве, подрыв Чонгарского моста и провокации "Вагнера" в Беларуси – главное о войне за неделю
Успехи на Юге, тяжело возле Сватово, российские "Ланцеты" и норвежские Black Hornet – главное о войне за неделю
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: