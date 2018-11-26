ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, двое военных ранены

В течение текущих суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий ранения получили двое военнослужащих.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

"В районах Южного, Малинового и Красногоровки захватчики обстреливали наши оборонительные укрепления из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи населенных пунктов Вильный, Опытное и Гнутово противник применил минометы калибра 82 мм. А в районе Малинового, недалеко от Станицы Луганской, российские оккупанты вели огонь из 120 мм минометов", - рассказали в штабе.

Украинские подразделения, которые обороняются, принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

В пресс-центре добавили, что в ходе боевых действий легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - заверили в штабе.