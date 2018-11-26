Комісія Україна-Грузія-НАТО обговорить безпеку у Чорному і Азовському морях

Про це повідомив постійний представник України в НАТО Вадим Пристайко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на екстреному засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів у понеділок союзники України в Альянсі висловили підтримку і високо оцінили дії України, "яка, незважаючи на складну ситуацію, намагається зняти напругу і вирішити ситуацію в правовому полі".

Дипломат додав, що була досягнута домовленість продовжити діалог про безпеку в Чорному і Азовському морях на засіданні міністрів закордонних справ НАТО 4-5 грудня, яке має намір відвідати глава МЗС України Павло Клімкін.

"Швидше за все, комісія буде проведена в форматі Україна-Грузія + НАТО. Це дає нам можливість піднімати будь-які питання, які ми хочемо розглянути в контексті Чорного моря", - розповів Пристайко.

Під час засідання у понеділок держави-члени НАТО заявили, що не бачать виправдання застосуванню військової сили Росією проти українських суден у Керченській протоці.

Європейська правда