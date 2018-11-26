Комиссия Украина-Грузия-НАТО обсудит безопасность в Черном и Азовском морях
Об этом сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, на экстренном заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов в понедельник союзники Украины в Альянсе выразили поддержку и высоко оценили действия Украины, "которая, несмотря на сложную ситуацию, пытается снять напряжение и решить ситуацию в правовом поле".
Дипломат добавил, что была достигнута договоренность продолжить диалог о безопасности в Черном и Азовском морях на заседании министров иностранных дел НАТО 4-5 декабря, которое намерен посетить глава МИД Украины Павел Климкин.
"Скорее всего, комиссия будет проведена в формате Украина-Грузия + НАТО. Это дает нам возможность поднимать любые вопросы, которые мы хотим рассмотреть в контексте Черного моря", - рассказал Пристайко.
Во время заседания в понедельник государства-члены НАТО заявили, что не видят оправдания применению военной силы Россией против украинских судов в Керченском проливе.
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