Комиссия Украина-Грузия-НАТО обсудит безопасность в Черном и Азовском морях

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на экстренном заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов в понедельник союзники Украины в Альянсе выразили поддержку и высоко оценили действия Украины, "которая, несмотря на сложную ситуацию, пытается снять напряжение и решить ситуацию в правовом поле".

Дипломат добавил, что была достигнута договоренность продолжить диалог о безопасности в Черном и Азовском морях на заседании министров иностранных дел НАТО 4-5 декабря, которое намерен посетить глава МИД Украины Павел Климкин.

"Скорее всего, комиссия будет проведена в формате Украина-Грузия + НАТО. Это дает нам возможность поднимать любые вопросы, которые мы хотим рассмотреть в контексте Черного моря", - рассказал Пристайко.

Во время заседания в понедельник государства-члены НАТО заявили, что не видят оправдания применению военной силы Россией против украинских судов в Керченском проливе.

Европейская правда