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Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года

Понедельник, 26 ноября 2018, 21:28
Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года

Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов, сообщает "Громадське".

Президент Петр Порошенко во время выступления в Раде перед введением военного положения отметил, что после этого голосования депутаты должны проголосовать за проект постановления о назначении выборов президента.

Отметим, что после того, как Совет национальной безопасности и обороны и президент инициировали введение военного положения, было непонятно, состоятся ли выборы президента 31 марта следующего года, как предусматривает законодательство, поскольку во время действия военного положения выборы не проводятся.

Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения с 28 ноября.

Темы: виборыВоенное положениеВерховная Рада
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