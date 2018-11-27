ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених

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Вівторок, 27 листопада 2018, 07:27

Минулої доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 2 українських військових отримали легкі поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 листопада.

"Протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Південне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине", - підкресили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції ОС в районі населеного пункту Малинове обстрілювались із мінометів 120-го калібру.

"По опорних пунктах біля хутора Вільного, Луганського, Опитного, Гнутового та Водяного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм", - наголосили в прес-центрі.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, минулої доби 3 бойовиків знищено та ще трьох - поранено.

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Теми: ООС бойові дії Донбас
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