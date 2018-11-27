ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ОС, 7 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 2 украинских военных получили легкие ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 ноября.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ОС в районе населенного пункта Малиновое обстреливались из минометов 120-го калибра.

"По опорных пунктах возле хутора Вольный, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного враг вел огонь из минометов калибра 82 мм", - подчеркнули в пресс-центре.

"Подразделения, которые обороняются, принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. С начала этих суток противник огневой активности не проявлял", - говорится в отчете.

По данным разведки, за минувшие сутки 3 боевиков уничтожено и еще 3 - ранены.