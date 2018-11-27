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Військового, який п'яним задавив солдата на БМП, віддали під суд

Вівторок, 27 листопада 2018, 11:54

Завершено досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця на військовому полігоні в Чернігівській області під колесами бойової машини піхоти.

Про це повідомляє речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко

Слідство встановило, що 4 травня приблизно о 17:00, після тактичних навчань на 242 полігоні в смт. Гончарівське, солдат служби за контрактом, керуючи технічно справною БМП-2, порушив вимоги п.п. 16.2 та 16.3.1 "Технічного опису та інструкції з експлуатації бойової машини БМП-2, частина ІІ", ст. 9 додатку № 1 до "Курсу водіння бойових машин Сухопутних військ Збройних сил України" (КВБМ-99).

Маючи досвід керування бойовими машинами, він "спрямував бойову машину в напрямку лісових насаджень, здійснюючи валку дерев корпусом".

"За таких умов солдат, керуючи БМП, не бачив ані напрямку руху, ані перешкод, ані людей тощо та допустив наїзд на військовослужбовця, що лежав на землі, внаслідок чого заподіяв потерпілому тілесні ушкодження, не сумісні з життям", – інформує ГПУ.

Бойовою машиною піхоти обвинувачений керував у стані алкогольного сп’яніння.

За процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону досудове розслідування у кримінальному провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу закінчено.

26 листопада звинувачувальний акт у провадженні скеровано до Чернігівського районного суду Чернігівської області.

Ч. 1 ст. 415 ККУ – "порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого" –  карається позбавленням волі на 2-5 років.

Теми: арміякриміналпрокуратура
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