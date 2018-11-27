Военного, который спьяну задавил солдата на БМП, отдали под суд

Завершено досудебное расследование по факту гибели военнослужащего на военном полигоне в Черниговской области под колесами боевой машины пехоты.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко

Следствие установило, что 4 мая примерно в 17:00, после тактических учений на 242 полигоне в пгт. Гончаровское, солдат службы по контракту, управляя технически исправной БМП-2, нарушил требования п.п. 16.2 и 16.3.1 "Технического описания и инструкции по эксплуатации боевой машины БМП-2, часть II", ст. 9 приложения № 1 к "Курсу вождения боевых машин Сухопутных войск Вооруженных сил Украины" (КВБМ-99).

Имея опыт управления боевыми машинами, он "направил боевую машину в направлении лесных насаждений, валя деревья корпусом".

"В таких условиях солдат, управляя БМП, не видел ни направления движения, ни препятствий, ни людей и т.п. и допустил наезд на лежавшего на земле военнослужащего, в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, не совместимые с жизнью", – информирует ГПУ.

Боевой машиной пехоты обвиняемый руководил в состоянии алкогольного опьянения.

Под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса закончено.

26 ноября обвинительный акт в производстве направлен в Черниговский районный суд Черниговской области.

Ч. 1 ст. 415 УК – "нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего" – карается лишением свободы на 2-5 лет.