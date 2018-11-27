Опубліковане перше фото пошкоджень українського катера від обстрілу окупантів

22904 перегляди
Вівторок, 27 листопада 2018, 13:41

Експерти вважають, що такий отвір міг пробити снаряд, випущений з артилерійської установки АК-630, встановленій на прикордонному катері росіян.

Про це повідомляє у Twitter "Український мілітарний портал".

 

"Перше зображення малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ", що був пошкоджений російськими кораблями", - йдеться в повідомленні.

За даними порталу, експерти підтверджують, що удар був нанесений 30-міліметровим снарядом з артилерійської системи АК-630, що встановлена на російському прикордонному катері "Ізумруд".

Як відомо, АК-630 — це шестиствольна корабельна зенітна автоматична артилерійська установка калібру 30-мм. Вона призначена для перехоплення швидкісних протикорабельних ракет, що летять на малій висоті.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Крим надзвичайна подія Чорне море Воєнний стан
powered by lun.ua
По темі
Білоруські прикордонники кажуть, що з Мінська до України не пустили 47 росіян 27 листопада 2018, 13:24
Німецький міністр: Україна має надати докази щодо подій на Азові 27 листопада 2018, 12:59
Оголошено підозру російським військовим, які напали на українських моряків 27 листопада 2018, 12:38
Усі новини
Головні новини
У "Чорну п’ятницю" українці витратили через термінали Приватбанку більше мільярда
Могеріні закликала Росію негайно звільнити захоплених українських моряків
Опубліковане перше фото пошкоджень українського катера від обстрілу окупантів
Німецький міністр: Україна має надати докази щодо подій на Азові
Усі новини
здоров'я

Чи можна їсти морозиво, коли болить горло?

здоров'я

Нежить, суха шкіра, хандра та плюс кілограми: чому це з нами відбувається взимку