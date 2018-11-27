Опубліковане перше фото пошкоджень українського катера від обстрілу окупантів

Експерти вважають, що такий отвір міг пробити снаряд, випущений з артилерійської установки АК-630, встановленій на прикордонному катері росіян.

Про це повідомляє у Twitter "Український мілітарний портал".

"Перше зображення малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ", що був пошкоджений російськими кораблями", - йдеться в повідомленні.

За даними порталу, експерти підтверджують, що удар був нанесений 30-міліметровим снарядом з артилерійської системи АК-630, що встановлена на російському прикордонному катері "Ізумруд".

Як відомо, АК-630 — це шестиствольна корабельна зенітна автоматична артилерійська установка калібру 30-мм. Вона призначена для перехоплення швидкісних протикорабельних ракет, що летять на малій висоті.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.