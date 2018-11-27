Опубликовано первое фото повреждений украинского катера от обстрела оккупантов

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Вторник, 27 ноября 2018, 13:41

Эксперты считают, что такое отверстие мог пробить снаряд, выпущенный из артиллерийской установки АК-630, установленной на пограничном катере россиян.

Об этом сообщает в Twitter "Украинский милитаристский портал".

 

"Первое изображение малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", который был поврежден российскими кораблями", - говорится в сообщении.

По данным портала, эксперты подтверждают, что удар был нанесен 30-миллиметровым снарядом из артиллерийской системы АК-630, установленной на российском пограничном катере "Изумруд".

Как известно, АК-630 - это шестиствольная корабельная зенитная автоматическая артиллерийская установка калибра 30-мм. Она предназначена для перехвата скоростных противокорабельных ракет, летящих на малой высоте.

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Темы: Росcия Крым чрезвычайное происшествие Черное море Военное положение
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