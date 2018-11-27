У Карпатах випало по коліна снігу

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Вівторок, 27 листопада 2018, 13:57

В Українських Карпатах висота снігового покриву сягає від 10 сантиметрів на Закарпатті до 1 метра на високогір’ї.

Про це 27 листопада повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Укргідрогметцентру, який спостерігає за сніголавинною ситуацією в Українських Карпатах.

Синоптики зазначають, що снігопад все ще продовжується.

Станом на ранок вівторка гори Закарпаття та Буковини покрило до 10 см снігу, гори Прикарпаття (Львівська та Івано-Франківська області) - до 16 см.

На високогір'ї Карпат (висота більше 1000 м БС) - 22-33 см, а місцями - намети до 1 метра.

 

Синоптики також повідомили, що на станції Пожежевська зранку 27 листопада: температура повітря: -6,8°С, вітер: штиль, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становила 24-33 см. 

 

На станції Плай температура повітря: -6,7°С, вітер: північно-східний 8 м/с, сніг, туман. Висота снігового покриву становила 5 см.

 

На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -6,8°С. Висота снігового покриву становила 22 см. 

 
Драгобрат 27 листопада

Сніг.інфо пише, що менше ніж за добу на Драгобраті випало 30 см снігу і продовжує "насипати".

 
Буковель 27 листопада

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив 27 листопада, що на горі Піп Іван місцями надуви снігу до 1 м. Температура повітря -8°С, вітер північно-західний, північний 5 м/с, хмарно, сніг, обмежена видимість.

Українська правда

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Теми: Карпати погода
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