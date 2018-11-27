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В Карпатах выпало по колена снега

Вторник, 27 ноября 2018, 12:57
В Карпатах выпало по колена снега

В Украинских Карпатах высота снежного покрова достигает от 10 сантиметров на Закарпатье и Буковине до 1 метра на высокогорье.

Об этом 27 ноября сообщает отдел гидрологических прогнозов Укргидрогметцентра, который наблюдает за снеголавинной ситуацией в Украинских Карпатах.

Синоптики отмечают, что снегопад все еще продолжается.

По состоянию на утро вторника горы Закарпатья и Буковины покрыло до 10 см снега, горы Прикарпатья (Львовская и Ивано-Франковская области) - до 16 см.

На высокогорье Карпат (высота более 1000 м БС) - 22-33 см, а местами снеговые заметы до 1 метра.

 

Синоптики также сообщили, что на станции Пожежевская утром 27 ноября: температура воздуха: -6,8°С, облачно, идет снег. Высота снежного покрова составляла 24-33 см.

 

На станции Плай температура воздуха: -6,7°С, ветер: северный 8 м/с, снег, туман. Высота снежного покрова составляла 5 см.

 

На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -6,8°С. Высота снежного покрова составила 22 см.

Драгобрат 27 ноября
Драгобрат 27 ноября

Снег.инфо пишет, что меньше чем за сутки на Драгобрате выпало 30 см снега и продолжает "насыпать".

 
Буковель 27 ноября

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил 27 ноября, что на горе Поп Иван местами надуло снега до 1 м. Температура воздуха -8°С, ветер северо-западный, северный 5 м/с, облачно, снег, ограниченная видимость.

Украинская правда

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Темы: Карпатыпогода
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