Порошенко видав уточнюючий указ про воєнний стан

Президент Петро Порошенко підписав указ, який змінює рішення Ради нацбезпеки й оборони в частині тривалості дії воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, своїм указом №392 Порошенко затверджує рішення РНБО від 26 листопада про внесення зміни до попереднього рішення Ради, теж від 26 листопада, "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні".

У новій редакції рішення Ради нацбезпеки термін дії воєнного стану зменшується з 60 до 30 діб, і передбачається, що він триватиме з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

25 листопада в Керченській протоці прикордонні катери ФСБ РФ взяли на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.

У відповідь на агресивні дії РФ 26 листопада РНБО ухвалила рішення про введення в Україні воєнного стану на 60 днів. Порошенко видав указ №390, яким це рішення затвердив.

Але проти такої тривалості надзвичайного стану виступила Верховна Рада, яка має погодити введення спецрежиму.

Після перемовин з депутатами президент погодився скоротити дію воєнного стану у два рази.

Врешті решт Рада затвердила введення воєнного стану в 10 областях України терміном на 30 днів.