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Порошенко издал уточняющий указ о военном положении

Вторник, 27 ноября 2018, 13:57
Порошенко издал уточняющий указ о военном положении

Президент Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, своим указом №392 Порошенко утверждает решение СНБО от 26 ноября о внесении изменения в предыдущее решение Совета, тоже от 26 ноября, "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

В новой редакции решения Совета нацбезопасности срок действия военного положения сокращается с 60 до 30 суток, и предполагается, что оно продлится с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.

25 ноября в Керченском проливе пограничные катера ФСБ РФ взяли на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.

В ответ на агрессивные действия РФ 26 ноября СНБО принял решение о введении в Украине военного положения на 60 дней. Порошенко издал указ №390, которым это решение утвердил.

Однако против такой продолжительности чрезвычайного положения выступила Верховная Рада, которая должна согласовать введение спецрежима.

После переговоров с депутатами президент согласился сократить действие военного положения в два раза.

В конце концов Рада утвердила введение военного положения в 10 областях Украины сроком на 30 дней.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоВоенное положениеСНБО
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