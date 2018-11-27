ДПСУ: Через воєнний стан громадян РФ, які їдуть в Україну, перевірятимуть ретельніше

У Державній прикордонній службі заявили, що громадяни Росії, які перетинають кордон з Україною, знаходяться під пильною увагою, яка з введенням воєнного стану ще більше посилиться.

Про це розповів начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, згідно із законодавством, для перетину кордону з Україною іноземному громадянину потрібен відповідний перелік документів, а також може бути додатково проведено контроль для з'ясування мети поїздки в країну.

"Якщо іноземець не підтверджує мету поїздки, то йому може бути відмовлено у в'їзді. Дійсно з початком російської агресії більш пильна увага приділяється громадянам Росії", - сказав він.

"Можу сказати, що щодня певна частина громадян Росії не потрапляє в Україну", - додав Демченко.

Представник ДПСУ зазначив, що на наразі детально опрацьовуються плани, як будуть діяти підрозділи прикордонників під час введення воєнного стану.

"Голова Держприкордонслужби на засіданні РНБО акцентував увагу, що може бути обмежений в'їзд окремим групам громадян Росії", - сказав він.

Демченко не виключив, що після публікації документів та напрацювання необхідних планів для дій підрозділів увага до громадян Росії буде ще більш пильна.

Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що за останню добу авіарейсами з Києва до Мінська повернули 47 російських громадян, яким нібито відмовлено у в'їзді на територію України.