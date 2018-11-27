ГПСУ: Из-за военного положения граждан РФ, которые едут в Украину, будут проверять тщательнее

В Государственной пограничной службе заявили, что граждане России, пересекающие границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием, которое с введением военного положения еще больше усилится.

Об этом рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно законодательству, для пересечения границы с Украиной иностранному гражданину нужен соответствующий перечень документов, а также может быть дополнительно проведен контроль для выяснения цели поездки в страну.

"Если иностранец не подтверждает цель поездки, то ему может быть отказано во въезде. Действительно с началом российской агрессии более пристальное внимание уделяется гражданам России", - сказал он.

"Могу сказать, что ежедневно определенная часть граждан России не попадает в Украину", - добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что на данный момент детально прорабатываются планы, как будут действовать подразделения пограничников во время введения военного положения.

"Глава Госпогранслужбы на заседании СНБО акцентировал внимание, что может быть ограничен въезд отдельным группам граждан России", - сказал он.

Демченко не исключил, что после публикации документов и наработки необходимых планов для действий подразделений внимание к гражданам России будет еще более пристальное.

Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что за последние сутки авиарейсами из Киева в Минск вернули 47 российских граждан, которым якобы отказано во въезде на территорию Украины.