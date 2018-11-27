Конгресмени США: Росія має припинити криваву окупацію України

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Вівторок, 27 листопада 2018, 16:55

Конгресмени-демократи Марсі Каптур та Сендер Левін, а також конгресмени-республіканці Енді Гарріс та Браян Фіцпатрік у своїй заяві засудили напад Росії на Україну біля Керченської протоки.

Про це повідомляє українська служба "Голосу Америки".

"Будучи співголовами групи підтримки України в Конгресі США, ми рішуче засуджуємо небезпечний військово-морський напад Росії на українські кораблі", - йдеться в заяві.

"Цей епізод, а також блокада Росією українських портів, викликає глибоке занепокоєння і є виявом російської агресії, спрямованої на посилення кривавого тиску та незаконної окупації Криму", - заявили конгресмени.

Вони закликали Росію не обмежувати доступ до українських портів.

"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти та союзників НАТО у рішучому підтвердженні того факту, що Крим та прибережні води належать Україні. Ми закликаємо владу Росії у відповідності до міжнародного права припинити будь-які обмеження доступу до українських портів та Азовського моря. Росія мусить припинити криваву та несправедливу окупацію суверенної території України", - йдеться у заяві.

Європейська правда

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Теми: США Україна Росія окупація
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