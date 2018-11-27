Конгрессмены США: Россия должна прекратить кровавую оккупацию Украины

Конгрессмены-демократы Марси Каптур и Сэндер Левин, а также конгрессмены-республиканцы Энди Харрис и Брайан Фицпатрик в своем заявлении осудили нападение России на Украину у Керченского пролива.

Об этом сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

"Будучи сопредседателями группы поддержки Украины в Конгрессе США, мы решительно осуждаем опасное военно-морское нападение России на украинские корабли", - говорится в заявлении.

"Этот эпизод, а также блокада Россией украинских портов, вызывает глубокое беспокойство и является проявлением российской агрессии, направленной на усиление кровавого давления и незаконной оккупации Крыма", - заявили конгрессмены.

Они призвали Россию не ограничивать доступ к украинским портам.

"Мы присоединяемся к международному сообществу и союзникам НАТО в решительном подтверждении того факта, что Крым и прибрежные воды принадлежат Украине. Мы призываем власти России в соответствии с международным правом прекратить любые ограничения доступа к украинским портам и Азовскому морю. Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию суверенной территории Украины", - говорится в заявлении.

Европейская правда