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ООС: Бойовики стріляли на Луганському напрямку, втрат немає

Вівторок, 27 листопада 2018, 17:38

Протягом доби, станом на 18 годину, уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша, бойовики стріляли лише в районі Кримського.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогнева активність ворога зафіксована на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Кримське. Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - констатували українські військові.

Внаслідок бойових дій втрат серед особового складу ОС немає.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання у повній бойовій готовності, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці", - додали у штабі.

Українська правда

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Теми: бойові діїООСЛуганська область
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