ООС: Бойовики стріляли на Луганському напрямку, втрат немає

126 переглядів
Вівторок, 27 листопада 2018, 18:38

Протягом доби, станом на 18 годину, уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша, бойовики стріляли лише в районі Кримського.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогнева активність ворога зафіксована на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Кримське. Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - констатували українські військові.

Внаслідок бойових дій втрат серед особового складу ОС немає.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання у повній бойовій готовності, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці", - додали у штабі.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: бойові дії ООС Луганська область
powered by lun.ua
По темі
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених 27 листопада 2018, 07:27
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, двоє військових поранені 26 листопада 2018, 18:22
Доба в районі ООС: Окупанти здійснили 16 обстрілів і зазнали втрат 26 листопада 2018, 07:57
Усі новини
Головні новини
Окупанти почали арештовувати українських моряків
Парубій розповів, коли почне діяти воєнний стан
Світовий банк може надати Україні фінгарантій на 750 мільйонів доларів
Українська "дочка" російського "ВТБ банку" – банкрут
Усі новини
здоров'я

Нежить, суха шкіра, хандра та плюс кілограми: чому це з нами відбувається взимку

думка

Коли купувати дитині смартфон?