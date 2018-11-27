ООС: Бойовики стріляли на Луганському напрямку, втрат немає

Протягом доби, станом на 18 годину, уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша, бойовики стріляли лише в районі Кримського.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогнева активність ворога зафіксована на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Кримське. Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - констатували українські військові.

Внаслідок бойових дій втрат серед особового складу ОС немає.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання у повній бойовій готовності, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці", - додали у штабі.