ООС: Боевики стреляли на Луганском направлении, потерь нет

В течение суток, по состоянию на 18 часов, вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина, боевики стреляли только в районе Крымского.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Огневая активность врага зафиксирована на Луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Оккупанты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - констатировали украинские военные.

В результате боевых действий потерь среди личного состава ОС нет.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке", - добавили в штабе.