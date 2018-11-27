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Росія хоче взяти під контроль доступ до Маріуполя – Волкер

Вівторок, 27 листопада 2018, 22:28
Росія хоче взяти під контроль доступ до Маріуполя – Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що це питання доступу до Маріуполя для українців. Росія претендує на одностороннє право контролювати цей доступ, в цьому проблема. Це не обов'язково означає, що Росія зробить новий наступ на суші", - сказав американський дипломат у відповідь на запитання, чи не зробить Росія чергову спробу пробити наземний коридор до Криму.

Волкер зазначив, що здивувався б, якби росіяни пішли на такий крок. Достатнє занепокоєння, сказав він, викликають вже спроби контролю за морськими водами.

Представник Держдепу нагадав, що США і міжнародні партнери категорично не визнають анексію Криму Росією, так само як не визнають заяви, що ці води - виключно російські.

"Росія повинна поважати і виконувати договір 2003 року", - сказав він.

Заяви держсекретаря Майка Помпео, посла США в ООН Ніккі Хейлі Волкер вважає "дуже сильними" і такими, які були в одному ключі з тим, що заявили європейські партнери. Суть їх: "немає виправдання російської атаки, моряки і кораблі повинні бути звільнені негайно, немає ніяких підстав, щоб їх далі утримувати".

Від Росії вимагають, щоб вона робила зусилля з вирішення конфлікту. Повинні бути переговори, має бути рішення. Це ж стосується і мінських угод, які повинні бути реалізовані.

"Зараз ми не бачимо нічого подібного", - констатував спецпредставник.

Волкер додав, що не бачить сенсу в розширенні існуючого переговорного формату навіть після останніх подій. Вашингтон підтримує німецьку і французьку сторону за їх провідну роль, вони роблять велику роботу в "нормандському форматі", вважає Волкер. Проблема Нормандського формату не в Німеччині і Франції, нагадав він, а в Росії, "а вона зовсім не готова сприймати всерйоз ці переговори".

США та партнери залишаються в діалозі з Росією, але вона не демонструє жодних серйозних спроб (вирішити проблему – ред.).

Волкер також повідомив, що в грудні має намір відвідати і Україну, і Росію.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАокупація
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