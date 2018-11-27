Через воєнний стан матч Ліги Європи перенесли з Полтави до Києва

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Вівторок, 27 листопада 2018, 23:57

Матч групового етапу Ліги Європи УЄФА "Ворскла"-"Арсенал" перенесено з Полтави до Києва.

Про це пише прес-служба УЄФА

"Матч перенесений до Києва з міркувань безпеки ... Робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про перенесення матчу в зв'язку з тим, що в певних регіонах України введено військовий стан", - йдеться в повідомленні.

Матч відбудеться на стадіоні "Олімпійський" в Києві 29 листопада.

"УЄФА продовжить відстежувати і аналізувати ситуацію в Україні в найближчі дні в світлі можливого перенесення інших матчів", - додали в організації.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області. Полтавської області у переліку немає.

Українська правда

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Теми: Воєнний стан футбол Полтава
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