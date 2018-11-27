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Из-за военного положения матч Лиги Европы перенесли из Полтавы в Киев

Вторник, 27 ноября 2018, 22:57
Из-за военного положения матч Лиги Европы перенесли из Полтавы в Киев

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА "Ворскла"-"Арсенал" перенесен из Полтавы в Киев.

Об этом пишет прес-служба УЕФА

"Матч перенесен в Киев по соображениям безопасности ... Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям приняла решение о переносе матча в связи с тем, что в определенных регионах Украины введено военное положение", - говорится в сообщении.

Матч состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве 29 ноября.

"УЕФА продолжит отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей", - добавили в организации.

Матч перенесен в Киев по соображениям безопасности.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области. Полтавской области в списке нет.

Украинская правда
Темы: Военное положениефутболПолтава
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