Из-за военного положения матч Лиги Европы перенесли из Полтавы в Киев
Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА "Ворскла"-"Арсенал" перенесен из Полтавы в Киев.
Об этом пишет прес-служба УЕФА
"Матч перенесен в Киев по соображениям безопасности ... Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям приняла решение о переносе матча в связи с тем, что в определенных регионах Украины введено военное положение", - говорится в сообщении.
Матч состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве 29 ноября.
"УЕФА продолжит отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей", - добавили в организации.
Матч перенесен в Киев по соображениям безопасности.
26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.
В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области. Полтавской области в списке нет.