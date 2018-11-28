Найефективнішим законотворцем у ВР виявився президент

1592 перегляди
Середа, 28 листопада 2018, 06:11

Найефективнішим українським законотворцем виявився президент, він подав 135 законопроектів і 81% з них стали законами. 

Про це йдеться у дослідженні ефективності роботи роботи ВРУ VIII скликання Громадянської мережі ОПОРА.

Найефективнішим українським законотворцем став президент – 81% ініційованих ним законопроектів урешті стали законами.

Майже третина (28%) урядових законопроектів, внесених у парламент, були позитивно проголосовані.

Натомість серед зареєстрованих депутатами законопроектів лише 12% набули чинності.

Загалом парламент підтримав 447 законопроектів, ініційованих депутатами, 280 – КМУ та 135 – Президентом.

 

Окремо варто відзначити, що Верховна Рада також найактивніше розглядала саме законодавчі ініціативи Президента. Лише 10% законопроектів, що були ініційовані українським гарантом, досі не розглянуті.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада президент законодавство
powered by lun.ua
По темі
ОПОРА: 40 нардепів за 4 роки прогуляли понад 90% голосувань 28 листопада 2018, 04:52
Парубій розповів, коли почне діяти воєнний стан 27 листопада 2018, 18:30
30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан 27 листопада 2018, 00:20
Усі новини
Головні новини
В Китаї стався вибух біля хімзаводу, більше 20 загиблих
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі
Командир захопленого РФ катера "Бердянськ" відмовився давати "свідчення" ФСБ
Новини дня: арешт українських моряків, воєнний стан, початок синоду щодо томосу для України
Усі новини
дослідження

Зупинити старіння м'язів можливо

Війна

Як Росія веде філателістичну агресію проти України