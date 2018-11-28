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Найефективнішим законотворцем у ВР виявився президент

Середа, 28 листопада 2018, 05:11

Найефективнішим українським законотворцем виявився президент, він подав 135 законопроектів і 81% з них стали законами. 

Про це йдеться у дослідженні ефективності роботи роботи ВРУ VIII скликання Громадянської мережі ОПОРА.

Найефективнішим українським законотворцем став президент – 81% ініційованих ним законопроектів урешті стали законами.

Майже третина (28%) урядових законопроектів, внесених у парламент, були позитивно проголосовані.

Натомість серед зареєстрованих депутатами законопроектів лише 12% набули чинності.

Загалом парламент підтримав 447 законопроектів, ініційованих депутатами, 280 – КМУ та 135 – Президентом.

 

Окремо варто відзначити, що Верховна Рада також найактивніше розглядала саме законодавчі ініціативи Президента. Лише 10% законопроектів, що були ініційовані українським гарантом, досі не розглянуті.

Теми: Верховна Радапрезидентзаконодавство
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