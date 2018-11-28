Самым эффективным законодателем в ВР оказался президент

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Среда, 28 ноября 2018, 06:11

Самым эффективным украинским законодателем оказался президент, он подал 135 законопроектов и 81% из них стали законами.

Об этом говорится в исследовании эффективности работы работы ВРУ VIII созыва Гражданской сети ОПОРА.

Самым эффективным украинским законодателем стал президент - 81% инициированных им законопроектов в итоге стали законами.

Почти треть (28%) правительственных законопроектов, внесенных в парламент, были положительно проголосованы.

В то же время среди зарегистрированных депутатами законопроектов только 12% вступили в силу.

В общем парламент поддержал 447 законопроектов, инициированных депутатами, 280 - КМУ и 135 - Президентом.

 

Отдельно стоит отметить, что Верховная Рада также активно рассматривала именно законодательные инициативы Президента. Лишь 10% законопроектов, которые были инициированы украинским гарантом, до сих пор не рассмотрены.

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Темы: Верховная Рада президент законодательство
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