ООС: 5 обстрілів за добу, одного російського окупанта знищено

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Середа, 28 листопада 2018, 08:28

Упродовж минулої доби окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог стріляв у районах населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Водяне та Лебединське.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї. 

Внаслідок бойових дій, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, минулої доби, одного російського окупанта було знищено.

Поточної доби ворог вогневої активності не проявляв.

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Теми: ООС бойові дії
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