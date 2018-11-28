ООС: 5 обстрелов за сутки, один российский оккупант уничтожен

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Среда, 28 ноября 2018, 08:28

За прошедшие сутки оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

По данным разведки, за минувшие сутки один российсий оккупант был уничтожен.

С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.

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Темы: ООС боевые действия
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