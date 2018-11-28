В активістки Українського культурного центру в Криму вилучили техніку

В активістки Українського культурного центру в включеному Росією Криму Галини Балабан закінчилися "слідчі заходи".

Як повідомляє "Кримська солідарність", у результаті обшуку в неї вилучили всю техніку – і відпустили.

Галина вже перебуває на роботі без засобу зв'язку, адже телефон вилучили під час обшуку.

Всі дії на вулиці 1-й Кінної армії в Сімферополі силовики провели без адвоката.

Рано вранці 28 листопада російські силовики прийшли з обшуком у дім Галини Балабан.

29 серпня російські силовики проводили обшук в будинку активістки Українського культурного центру (УКЦ) Ольги Павленко. Її і членів її родини підозрювали у зв’язках із "Правим сектором", який Росія заборонила. Павленко виїхала з Криму.

У квітні цього року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав старший помічник призначеного Росією прокурора Сімферополя Олексій Пучков: його цікавила робота центру і випуск газети "Кримський терен". Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.

Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він створений з метою збереження і популяризації на півострові української культури.

При цьому фактична влада анексованого Росією Криму чинить тиск на учасників центру: їх викликають на допити і "бесіди" до правоохоронних органів, попереджають про неприпустимість екстремізму.

Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну в 2017 році після погроз і тиску з боку силовиків довелося залишити півострів.