У активистки Украинского культурного центра в Крыму изъяли технику

У активистки Украинского культурного центра в аннексированном Россией Крыму Галины Балабан закончились "следственные мероприятия".

Как сообщает "Крымская солидарность", в результате обыска у нее изъяли всю технику – и отпустили.

Галина уже находится на работе без средства связи, так как телефон изъяли при обыске.

Все действия на улице 1-й Конной армии в Симферополе силовики произвели без адвоката.

Ранним утром 28 ноября российские силовики пришли с обыском в дом Галины Балабан.

29 августа российские силовики проводили обыск в доме активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко по подозрению в связях ее и членов ее семьи с запрещенным на территории соседней России "Правым сектором". Павленко выехала из Крыма.

В апреле этого года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник российского прокурора Симферополя Алексей Пучков: его интересовала работа Центра и выпуск газеты "Кримський терен". Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких.

Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией. Он создан активистами с целью сохранения и популяризации на полуострове украинской культуры.

При этом на участников Центра оказывают давление: вызывают на допросы и "беседы" в правоохранительные органы, предупреждают о недопустимости экстремизма.

Одному из лидеров Украинского культурного центра в Крыму Леониду Кузьмину в 2017 году после угроз и давления со стороны силовиков пришлось покинуть полуостров.