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В Україні збережеться холод, а в Карпатах стало небезпечно

Середа, 28 листопада 2018, 12:01
В Україні збережеться холод, а в Карпатах стало небезпечно

У четвер та п’ятницю в Україні збережеться холодна погода, 30 листопада місцями прогнозують невеликий сніг, а в українських Карпатах через снігопад відкрився лавинонебезпечний сезон.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише "Інтерфакс".

Зокрема, 29 листопада в Україні без опадів, лише в Криму очікується мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній і східній частині пориви 17-22 м/с.

"Температура вночі 8-13° морозу, в Карпатах 15-18° морозу, вдень 2-7° морозу, в південних областях і на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°; у Криму протягом доби 0-3° тепла", - зазначають синоптики.

У Києві в четвер опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.

Погода на четвер
Погода на четвер

Водночас у Карпатах оголосили про помірну (28 листопада) і низьку сніголавинну небезпеку.

Зокрема, за даними станції Пожежевська 28 листопада, в зв’язку з випадінням снiгу висотою бiльше 30 см, лавинонебезпечний сезон в районi Чорногiрського масиву оголосили вiдкритим.

Так 29 листопада у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується 1 рівень снiголавинної небезпеки.

У п'ятницю в Україні температура повітря вночі становитиме 10-15°, вдень 3-8° морозу, а в Карпатах уночі 15-20°, вдень 7-12° морозу, у південних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

Синоптики не прогнозують у п’ятницю опадів, лише вдень у південних, місцями і центральних областях невеликий сніг, заметіль. На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни пориви 15-20 м/с.

Погода на п'ятницю
Погода на п'ятницю

У п’ятницю в Криму вночі без опадів, удень сніг із дощем, температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві також без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 5-7° морозу.

Українська правда
Теми: КарпатиУкраїнапогода
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