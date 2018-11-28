В Украине сохранится холод, а в Карпатах стало опасно
В четверг и пятницу в Украине сохранится холодная погода, 30 ноября местами прогнозируют небольшой снег, а в украинских Карпатах из-за снегопада открылся лавиноопасный сезон.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет "Интерфакс".
В частности, 29 ноября в Украине без осадков, лишь в Крыму ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с.
"Температура ночью 8-13° мороза, в Карпатах 15-18° мороза, днем 2-7° мороза, в южных областях и на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем около 0°, в Крыму в течение суток 0-3° тепла", - отмечают синоптики.
В Киеве в четверг осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура - ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза.
В то же время в Карпатах объявили об умеренной (28 ноября) и низкой снеголавинной опасности.
В частности, по данным станции Пожежевская 28 ноября, в связи с выпадением снега высотой более 30 см, лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявили открытым.
Так, 29 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается 1 уровень снеголавинной опасности.
В пятницу в Украине температура воздуха ночью 10-15°, днем 3-8° мороза, а в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза, в южных областях ночью 5-10°, днем 1- 6° мороза.
Синоптики не прогнозируют в пятницу осадков, только днем в южных, местами и центральных областях небольшой снег, метель. На дорогах страны гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны порывы 15-20 м/с.
В пятницу в Крыму ночью без осадков, днем снег с дождем, температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве также без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 5-7° мороза.
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