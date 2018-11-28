Бойовики били з мінометів та гранатометів, двое військових зазнали поранень

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Середа, 28 листопада 2018, 18:22

Упродовж поточної доби, від 7 до 18 години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

В штабі наголошують, що ворог в середу застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"З мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції біля хутора Вільного. По опорних пунктах біля Шумів та Новгородського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків – з гранатометів",- йдеться у зведенні.

В ході бойових дій два військовослужбовці ОС зазнали поранень.

Військові запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії Донбас
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